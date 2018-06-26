Кутепов рассказал, за счет чего сборная России может обыграть Испанию

Защитник сборной России Илья Кутепов назвал рецепты успеха в предстоящей игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"На испанцев переключились уже минут через пятнадцать - двадцать после матча с Уругваем. Предполагали, что играть будем именно против них. За счет чего можно обыграть такого соперника? Во главу я бы поставил командную игру, дисциплину и сумасшедшую самоотдачу. Думаю, что за счет этого можно добиться результата", - цитирует 24-летнего бека СЭ.

Напомним, Черышев поделился ожиданиями от матча с Испанией. | soccernews.ru