Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан"
Игрок "Спартака" Илья Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV завил, что не общается с бывшим тренером команды Массимо Каррерой.
"С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан. Я вообще мало на кого в "Инстаграме" подписан. В основном всех, кого знаю - близких", - сказал Кутепов.
Каррреа работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. По его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
Кутепов в "Спартаке" с 2012 года.
Не пропустите: Хавбек "Славии" Соучек рассказал, почему отказался переходить в "Спартак"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан"
-
Чех поделился впечатлениями от поражения "Арсенала" в финале Лиги Европы
-
Эмери: "Челси" заслужил победу"
-
"Челси" взял Лигу Европы. Лучшие фотографии
-
Эмери впервые проиграл в финале Лиги Европы
-
Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с "Арсеналом"
-
Азар: "Думаю, это прощание, но в футболе никогда не знаешь точно"
-
1
Сарри выиграл первый трофей в карьере в 60 лет
-
Жиру забил 11-й гол в ЛЕ в этом сезоне и побил рекорд
-
1
"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы
-
"Динамо" интересуется форвардом "Зенита" Джорджевичем
-
1
Дибала: "Я не сравниваю Месси с Роналду, я просто наслаждаюсь ими"
-
"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги
-
В Мадриде начал работу международный лагерь "Футбол для дружбы"
-
"Реал" стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes
-
Майкл Оуэн дал совет Сульшеру
-
Рамос хочет покинуть "Реал" из-за финансовых проблем
-
Мхитарян - игрокам "Арсенала": "Моё сердце с вами"
-
Премьер-министр Армении: "Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне"
-
Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20