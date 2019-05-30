Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан"

Теги спартак москваилья кутеповмассимо каррера

Кутепов: "С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан"

Игрок "Спартака" Илья Кутепов в интервью YouTube-каналу oSporte TV завил, что не общается с бывшим тренером команды Массимо Каррерой.

"С Каррерой не общаюсь. В "Инстаграме" на него не подписан. Я вообще мало на кого в "Инстаграме" подписан. В основном всех, кого знаю - близких", - сказал Кутепов.

Каррреа работал в "Спартаке" с 2016 по 2018 год. По его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

Кутепов в "Спартаке" с 2012 года.

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