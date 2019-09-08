Кутепов: "С праздником, Православные!"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в инстаграме поздравил подписчиков с православным праздником.

"С праздником, Православные! 8 сентября - праздник Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы! Царица Небесная, Матушка Богородица, моли Бога о нас!" - написал футболист.

В этом сезоне 26-летний Кутепов участвовал в 1 матче РПЛ и не отметился результативными действиями.

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