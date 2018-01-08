Кутепов: "Спартак" догонит "Локомотив"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов считает, что его команда способна побороться с "Локомотивом" за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Догоним ли "Локомотив"? Конечно", - приводит слова 24-летнего бека "красно-белых" СЭ.

После сыгранных 20-ти туров РФПЛ "Спартак" отстает от "железнодорожников" на восемь очков.

Напомним, "Спартак" может подписать защитника "Лацио". | soccernews.ru