Кутепов: "Спартак" догонит "Локомотив"

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Кутепов: "Спартак" догонит "Локомотив"Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов считает, что его команда способна побороться с "Локомотивом" за чемпионство в Премьер-Лиге.

"Догоним ли "Локомотив"? Конечно", - приводит слова 24-летнего бека "красно-белых" СЭ.

После сыгранных 20-ти туров РФПЛ "Спартак" отстает от "железнодорожников" на восемь очков.

Напомним, "Спартак" может подписать защитника "Лацио". | soccernews.ru

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11 Рубин 20 23
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