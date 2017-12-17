Кутепов: "Спартак" в состоянии обогнать "Локомотив"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался о перспективах своей команды в борьбе за "золото" Премьер-Лиги.

"С учетом неважного старта третье место - очень неплохой результат. Ничего еще не решено. Мы поборемся за "золото". Верю, что "Спартак" еще в состоянии обогнать "Локомотив". Тем более что у "Локомотива" - сложный календарь. Теперь мы должны вернуть им должок за поражение на своем поле. Тот результат - наш "косяк". Тогда не "Локомотив" победил, а мы проиграли", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Уткин написал стих про "Спартак". | soccernews.ru