Кутепов: "Спасибо болельщикам за поддержку, но увы, не получилось вас порадовать игрой"

Защитник сборной России Илья Кутепов подвел итоги матча со сборной Бразилии (0:3).

"Где-то подустали и набегались в первом тайме, потеряли много мячей. Во втором тайме пошли разрывы. Спасибо болельщикам за поддержку, но увы, не получилось вас порадовать игрой.

Пока не могу ничего сказать на счет того, какие будут изменения перед Чемпионатом Мира. Тренерский штаб разберет, проанализирует игру и сделает выводы" - приводят слова Кутепова российские СМИ.

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