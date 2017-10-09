Кутепов сравнил ограничения, которые существуют в клубе и сборной

Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов сравнил ограничения, которые существуют в клубе и национальной команде.

"В сборной - много того, что мне нравится. В клубе, конечно, больше ограничений. Поэтому сейчас немного отъедаемся", - заявил 24-летний бек официальному каналу сборной России в YouTube.

Напомним, Эззатоллахи назвал сборную России одной из сильнейших в Европе. | soccernews.ru