"Кутепов так же смог!": "Спартак" ответил Ибрагимовичу

Теги спартак москвамиланилья кутеповзлатан ибрагимович

"Кутепов так же смог!": "Спартак" ответил Ибрагимовичу

Пресс-служба московского "Спартака" выложила ролик, в котором защитник Илья Кутепов в одних трусах падает в снежный сугроб.

"После баньки, да в сугроб. Илья Кутепов так же смог!" - подписали "красно-белые" видео.

Таким образом, "Спартак" ответил форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу, который опубликовал подобную запись в конце декабря.

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