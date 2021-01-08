"Кутепов так же смог!": "Спартак" ответил Ибрагимовичу

Пресс-служба московского "Спартака" выложила ролик, в котором защитник Илья Кутепов в одних трусах падает в снежный сугроб.

"После баньки, да в сугроб. Илья Кутепов так же смог!" - подписали "красно-белые" видео.

После баньки, да в сугроб.

Илья Кутепов так же смог! https://t.co/KQdRySuMWI pic.twitter.com/YBiooWCIo7 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 8, 2021

Таким образом, "Спартак" ответил форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу, который опубликовал подобную запись в конце декабря.

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