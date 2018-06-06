Кутепов: "Тренеры "Спартака" старались на совесть"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался о выступлении своей команды в завершившемся сезоне.

"Пока не было времени думать об концовке сезона в исполнении "Спартака" - сразу переключился на дела сборной. Что посеешь, то и пожнешь. Видимо, что-то не то посеяли, раз увидели такой "урожай". В нашей ситуации нельзя искать одного виноватого и пытаться на кого-то переложить вину. Тренеры работали на совесть, старались дать результат. Мне жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех", - цитирует 24-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Кутепов высказался о предстоящем противостоянии с Салахом и Суаресом. | soccernews.ru