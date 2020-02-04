Кутепов: "В "Сельту", наверное, не поехал бы. "Спартак" лучше"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в "Сельту".

Футболист заявил, что не стал бы менять "Спартак" на испанский клуб.

"Это решение Феди, его карьера. Только он будет нести за нее ответственность. У каждого свои амбиции, цели. Но я бы, наверное, вряд ли поехал туда, потому что нахожусь в клубе, который лучше. При всем уважении к "Сельте". Понятно, Испания, сильный чемпионат. Но я считаю, что "Спартак" в данном случае ничуть не хуже", - сказал Кутепов.

Права на 29-летнего футболиста принадлежат "Локомотиву". Испанский клуб арендовал Смолова до конца нынешнего сезона.

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