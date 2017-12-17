Кутепов: "Вернблум - задиристый"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов дал характеристику полузащитнику другой столичной команды ЦСКА Понтусу Вернблуму.

"Что скажу о Вернблуме? Возможно, в дерби его стоило удалить. Но это уже вопросы к судье. Найдутся и те, кто скажет, что "красной" не было. Так всегда бывает. Но Вернблум действительно порой действует на грани. Такой, задиристый он", - цитирует 24-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Кутепов высказался о неудачах "Спартака" на старте сезона. | soccernews.ru