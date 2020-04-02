Кутепов во время карантина слепил снеговика

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Кутепов во время карантина слепил снеговика

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в инстаграме показал, какого слепил снеговика во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

"Провожаем зиму", - написал Кутепов в соцсети, добавив хэштеги #сидимдома #семья #самоизоляция.

Напомним, у 26-летнего футболиста 29 марта родился второй ребенок - девочка София.

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