Кутепов во время карантина слепил снеговика
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в инстаграме показал, какого слепил снеговика во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
"Провожаем зиму", - написал Кутепов в соцсети, добавив хэштеги #сидимдома #семья #самоизоляция.
Напомним, у 26-летнего футболиста 29 марта родился второй ребенок - девочка София.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
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|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
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|22
|24
|13
|Оренбург
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|23
|15
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|22
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|Ахмат
|22
|20