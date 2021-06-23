Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов сообщил, что руководство московского клуба пока не предлагало ему продлить контракт, который истекает летом 2022 года.
"Сейчас я думаю только о сборах и подготовке. У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни об аренде. Сейчас у нас новый тренер, новая страница. Только время покажет, что будет дальше. Меня не устроит позиция в запасе? А кому нравится сидеть на скамейке?" - приводит слова Кутепова "Спорт-Экспресс".
27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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