Кутепов высказался о своем будущем в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов сообщил, что руководство московского клуба пока не предлагало ему продлить контракт, который истекает летом 2022 года.

"Сейчас я думаю только о сборах и подготовке. У меня нет никаких мыслей ни о контракте, ни об аренде. Сейчас у нас новый тренер, новая страница. Только время покажет, что будет дальше. Меня не устроит позиция в запасе? А кому нравится сидеть на скамейке?" - приводит слова Кутепова "Спорт-Экспресс".

27-летний Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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