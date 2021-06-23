Витория поделился планами по трансферам "Спартака"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория поделился планами о работе в трансферное окно.
"Необходимо, что в команде было по два игрока на каждую позицию, и, возможно, потребуется третий игрок для усиления конкуренции. По этому поводу мы еще будем говорить со спортивным директором. Еще посмотрим, будем общаться.
Последнее слово будет за мной. Рано еще раскрывать все карты. Еще раз хочу напомнить про игроков, которые были в арендах. Усиление будет проводиться с хирургической точностью.
Я не люблю работать с очень большой обоймой, длинной скамейкой. Конечно, коррективы внесет участие в еврокубках, где нужен состав побольше. Прежде всего, важны интересы клуба, а уже потом игроков", – сказал Витория.
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