Кутепов высказался о своей зарплате в "Спартаке"
Фото: инстаграм Ильи Кутепова/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что он готов пойти на уменьшение зарплаты ради увеличения игровой практики.
"Игровое время станет для меня первым условием. Это приоритет для меня. Если скажут уменьшить зарплату, то нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решен, деньги будут не так важны. Просто получать деньги и сидеть – не моя история", – приводит слова Кутепова Sport24.ru.
По некоторым данным, сейчас зарплата футболиста составляет 2,3 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне 28-летний Кутепов провел за "Спартак" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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