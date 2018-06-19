Кутепов высказался об игре с Игнашевичем

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, как ему играется в паре с партнером по команде Сергеем Игнашевичем.

"В паре с Игнашевичем чувствую себя вполне комфортно. Он иногда подсказывает мне, а в каких-то моментах и я ему. Это абсолютно нормальная ситуация на футбольном поле. Не думаю, что между нами существует какая-то дистанция или неловкость из-за разницы в возрасте или опыте. Все идет в рабочем порядке", - цитирует 24-летнего бека СЭ.

Напомним, Колодин уже ждет Игнашевича на ЧМ-2022. | soccernews.ru