Кутепов высказался об интересе европейских клубов

Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов высказался об интересе со стороны европейских клубов.

"Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше чем через неделю. Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе, но повторюсь - буду говорить об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей" - сказал Кутепов.

Напомним, что СМИ связывают российского центрбека с возможным переходом в "Лион", "Фиорентину", "РБ Лейпциг", менхенгладбахскую "Боруссию", "Вест Хэм" или "Фулхэм".

Не пропустите: Врач сборной России рассказал о травме Кутепова. | http://soccernews.ru