Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой
Нападающий "Милана" Патрик Кутроне забил гол рукой в матче 22-го тура итальянской Серии А против "Лацио".
HE SCORE HOW HE WANTS HE SCORES HOW HE WANTS PATRICK CUTRONE HE SCORES HOW HE WANTS ⚽ pic.twitter.com/r6aIOgPMef— #JackCapitano (@BostyAspero) 28 января 2018 г.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь 20-летнему футболисту грозит двухматчевая дисквалификация за этот эпизод.
В этом сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 26 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7