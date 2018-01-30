Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой

Теги миланпатрик кутроне

Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне забил гол рукой в матче 22-го тура итальянской Серии А против "Лацио".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь 20-летнему футболисту грозит двухматчевая дисквалификация за этот эпизод.

В этом сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 26 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Гаттузо признал судейскую ошибку в пользу "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
Полная таблица

топ-5 тегов