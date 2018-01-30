Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой

Нападающий "Милана" Патрик Кутроне забил гол рукой в матче 22-го тура итальянской Серии А против "Лацио".

HE SCORE HOW HE WANTS HE SCORES HOW HE WANTS PATRICK CUTRONE HE SCORES HOW HE WANTS ⚽ pic.twitter.com/r6aIOgPMef — #JackCapitano (@BostyAspero) 28 января 2018 г.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь 20-летнему футболисту грозит двухматчевая дисквалификация за этот эпизод.

В этом сезоне Кутроне сыграл за "Милан" 26 матчей, забил 10 голов и сделал 2 результативных передачи.

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