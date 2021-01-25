Кутроне может перейти в "Удинезе"

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Кутроне может перейти в "Удинезе"Форвард "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне может снова заиграть в чемпионате Италии.

Журналист Фабрицио Романо сообщает в своем Твиттере, что "Удинезе" планирует подписать итальянца и уже начала переговоры по трансферу. Это произошло после того, как "волки" арендовали Виллиана Жозе из "Реала Сосьедад" с правом выкупа.
Напомним, что ранее "Вулверхэмптон" вернул Кутроне из "Фиорентины", где он выступал на правах аренды.

Кроме "фиалок", нападающий в Серии А защищал цвета "Милана".

В сезоне 2020/2021 Кутроне провел 11 матчей в чемпионате Италии, но забитыми голами отметиться не смог.

Читать также: "Вулверхэмтон" арендовал экс-нападающего "Реала" | http://soccernews.ru
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