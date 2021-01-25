Кутроне может перейти в "Удинезе"

Форвард "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне может снова заиграть в чемпионате Италии.

Журналист Фабрицио Романо сообщает в своем Твиттере, что "Удинезе" планирует подписать итальянца и уже начала переговоры по трансферу. Это произошло после того, как "волки" арендовали Виллиана Жозе из "Реала Сосьедад" с правом выкупа.

Напомним, что ранее "Вулверхэмптон" вернул Кутроне из "Фиорентины", где он выступал на правах аренды.



Кроме "фиалок", нападающий в Серии А защищал цвета "Милана".