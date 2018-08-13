Кутроне продлил контракт с "Миланом"

Форвард "Милана" Патрик Кутроне подписал новый контракт со своим клубом, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 20-летний футболист заключил с "россонери" соглашение до лета 2023 года.

Кутроне является воспитанником "Милана", за основную команду выступает с 2017 года, сыграл 47 матчей и забил 18 голов.

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