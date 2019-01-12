Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

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Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Милан" выбил "Сампдорию" из турнира.

"Сампдория" - "Милан" 0:2

Голы: Кутроне, 102 - 0:1, Кутроне, 108 - 0:2

"Сампдория": Рафаэл, Андерсен, Мурру, Сала, Тонелли, Рамирес (Сапонара, 77), Экдаль, Линетти (Янкто, 21), Прат, Капрари (Дефрель, 90), Куальярелла (Ковнацки, 95).

"Милан": Рейна, Сапата, Родригес, Абате (Конти, 99), Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 85), Бакайоко, Кастильехо (Кутроне, 90), Кессиэ, Чалханоглу, Игуаин (Лаксальт, 112).

Предупреждения: Рамирес (24), Родригес (32), Кессиэ (57), Прат (68).

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