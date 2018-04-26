Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала"

Теги бавария мюнхенреал мадрид

Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала"Во вчерашнем первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом" арбитры в очередной раз ошиблись в пользу королевского клуба.

Так, под занавес первого тайма игры нидерландский рефери Бьорн Куйперс не поставил в ворота "сливочных" чистый 11-метровый удар после фола Дани Карвахаля на Роберте Левановски:

Не пропустите: итоги первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Реал

Тренируйтесь больше. И вспоминайте судейство с ПСЖ какие левые пенальти вам ставили. А здесь все по честному

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Реал

Фаны Барселоны завидуйте молча. Никак не можете успокоиться

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Олег

Опять протащили бездарных хуесосов((((((

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Димон

Видео от зона "Zona_Blaugrana" то чувство, когда в Барселоне больше недовольны судейством, чем в Мюнхене)))

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Сладкий

Как вы за*бали уже с вечными доеб*шками до Реала. А то, что Бавария до полуфинала через проходных соперников прошла - никто ничего не говорит. А как Реал хуе*осить - так все тут как тут. Хотя они через чемпионов своих стран идут в плей-офф. Признайтесь, что завидуете Реалу и признаёте, что он реально в данный момент лучше, нежели чем другие команды. P.s: не фан Реала, поклонник красивого футбола. Высказал, на мой взгляд, объективно. Pp.s: на победу в ЛЧ ставлю на ребят Клоппа.

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Strateg

В ответке Бавария камбекнет, но в овертайме Криш по классике вальнёт пару с оффсайда.

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ПРАВДА

А отмененный гол Роналду? плечом подыгрывать никто не запрещал вроде!

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Strateg

Плечо, серьёзно?

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Strateg

https://www.youtube.com/watch?v=G96xWPWf5_0 - если кто-то видит плечо - вам к окулисту

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SAMUELL

Там рука.А вот в моменте с Левой чистый пенальти

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правда ма.ка

ты серьезно? плечом? более тупых фанов чем у реала сложно представить

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Куйперс

Вы заебали уже

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