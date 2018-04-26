Куйперс не поставил чистый пенальти в ворота "Реала"

Во вчерашнем первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом" арбитры в очередной раз ошиблись в пользу королевского клуба.

Так, под занавес первого тайма игры нидерландский рефери Бьорн Куйперс не поставил в ворота "сливочных" чистый 11-метровый удар после фола Дани Карвахаля на Роберте Левановски:

Не пропустите: итоги первых матчей 1/2 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru