Куйперс обслужит матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем"

УЕФА назначила судейскую бригаду на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ливерпулем".

Игру, которая пройдёт на стадионе "Камп Ноу", обслужит Бьорн Куйперс. Его помощники - Марио Дикс и Эрвин Зейнстра, резервный рефери - Тасос Сидиропулос, видеоассистенты - Данни Маккели и Пол ван Букел.

Напомним, что матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится в среду, 1 мая, в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча между этими командами запланирована на 7 мая.

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