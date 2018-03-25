Куйт: "Матч "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" будет особенным"



Бывший игрок "Ливерпуля" Дирк Куйт рассуждает о предстоящем матче между мерсисайдцами и "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Я думаю, что нас ждет особенный матч. "Ливерпуль" набрал хороший ход, но эта команда еще достигла своего пика. Футболисты обладают высоким уровнем мастерства, но им нужно стать единым целым. Надеюсь, они смогут сделать это. Посмотрим, что у них получится в ближайшие недели", – приводит слова Куйта Liverpool Echo.

Первый матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 4 апреля. Ответный поединок "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет 10 апреля.

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