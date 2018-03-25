Куйт: "Матч "Ливерпуля" с "Манчестер Сити" будет особенным"
Бывший игрок "Ливерпуля" Дирк Куйт рассуждает о предстоящем матче между мерсисайдцами и "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Я думаю, что нас ждет особенный матч. "Ливерпуль" набрал хороший ход, но эта команда еще достигла своего пика. Футболисты обладают высоким уровнем мастерства, но им нужно стать единым целым. Надеюсь, они смогут сделать это. Посмотрим, что у них получится в ближайшие недели", – приводит слова Куйта Liverpool Echo.
Первый матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится 4 апреля. Ответный поединок "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет 10 апреля.
Не пропустите: До возобновления Лиги Чемпионов осталось девять дней. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Умтити определился со своим новым клубом
-
Коке назвал условия, при которых возможно остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летний трансферный рынок
-
Стали известны сроки восстановления Зобнина
-
ПСЖ определился с преемником Эмери
-
Умтити хочет стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"
-
Маротта сделал заявление по будущему Аллегри
-
Маурисио: "Манчини - хороший тренер, у него - интересные тренировки"
-
Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии" - даю 100%"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити
-
Лопетеги: "Решение по заявке не Чемпионат Мира приму в мае"
-
Галлас поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира
-
ПСЖ определился с трансферной стоимостью Неймара
-
Роджерс не собирается возвращаться в АПЛ
-
"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри
-
Умтити отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Два ключевых защитника "Ювентуса" могут не сыграть с "Миланом"
-
"Ювентус" определил две альтернативы Эмре Джану
-
Кузяев покинул расположение сборной России
-
"Уфа" готова отпустить Семака в "Зенит"