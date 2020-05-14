Кузен Месси объяснил, почему форвард не завершит карьеру в Аргентине

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Кузен Месси объяснил, почему форвард не завершит карьеру в Аргентине

Максимилиано Бьянкукки, кузен капитана "Барселоны" Лионеля Месси, рассказал, почему его родственник вряд ли решится вернуться на родину, чтобы провести там последний отрезок карьеры.

"Он любит страну, хотя многие люди не понимают этого и клеймят его, называя испанцем. Но в нём очень много аргентинского. Он проводит здесь каждый отпуск, женился в Росарио. Если бы в Аргентине было безопасно, то, не сомневаюсь, что он закончил бы карьеру здесь. Его дети должны ходить в школу, а Росарио - это сущий ад. Поэтому его возвращение в "Ньюэллз Олд Бойз" сложно представить", - сказал Бьянкукки.

32-летний Месси всю профессиональную карьеру провёл в "Барселоне". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В Испанию футболист перебрался в 11-летнем возрасте, а до этого играл за молодёжные команды "Ньюэллз Олд Бойз".

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