Кузьмичев - о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева в "Локомотив": "Оставалось только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум"
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал, почему сорвалось подписание полузащитника Далера Кузяева и нападающего Александра Кокорина прошлым летом.
По его словам, "железнодорожникам" не удалось заполучить двух бывших игроков "Зенита" из-за административного ресурса.
"Я был за вариант с Кокориным. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всём договорились. Но в последний момент не получилось. Наверное, сработала политическая воля. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит. С Кузяевым практически та же история. Тоже всё обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.
Такое только в России возможно? Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остаётся только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум", - сказал Кузьмичев.
В итоге Кузяев вернулся в "Зенит", а Кокорин заключил контракт со "Спартаком" по схеме "3+1".
Не пропустите: "Локомотив" не планирует зимой увольнять Николича. | http://soccernews.ru
главное
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
Лента новостей
-
Вальдес может вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком
-
Защитник ПСЖ заболел коронавирусом
-
"Алавес" уволил главного тренера
-
Московское "Динамо" объявило об изменениях в руководстве клуба
-
Рио Фердинанд сравнил новичка "Манчестер Юнайтед" с Роналду
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Игроки "Урала" отказались от вакцинации от коронавируса
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Кузьмичев - о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева в "Локомотив": "Оставалось только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум"
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
-
"Арсенал" интересуется трансферной целью "Реала" и "Ливерпуля"
-
Пепе отклонил предложение "Зенита": названа причина
-
Уткин похвалил Смолова за фото с Шевченко
-
"Реал" и "Бавария" поборются за немецкого таланта
-
"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии
-
Педро Роша прилетел в Москву
-
Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси