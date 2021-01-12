Кузьмичев - о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева в "Локомотив": "Оставалось только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум"

Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев рассказал, почему сорвалось подписание полузащитника Далера Кузяева и нападающего Александра Кокорина прошлым летом.

По его словам, "железнодорожникам" не удалось заполучить двух бывших игроков "Зенита" из-за административного ресурса.

"Я был за вариант с Кокориным. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всём договорились. Но в последний момент не получилось. Наверное, сработала политическая воля. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит. С Кузяевым практически та же история. Тоже всё обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.

Такое только в России возможно? Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остаётся только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум", - сказал Кузьмичев.

В итоге Кузяев вернулся в "Зенит", а Кокорин заключил контракт со "Спартаком" по схеме "3+1".

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