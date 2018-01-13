Кузьмин может покинуть "Рубин"

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Кузьмин может покинуть "Рубин"

Будущее защитника "Рубина" Олега Кузьмина в казанском клубе находится под вопросом, сообщают российские СМИ.

36-летний футболист отправится на первый зимний сбор команды в ОАЭ, а по его итогам тренерский штаб сделает выводы о целесообразности продолжения сотрудничества.

В этом сезоне Кузьмин сыграл за "Рубин" 6 матчей, результативными действиями не отличался. 

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