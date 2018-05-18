Кузьмин останется в "Рубине"

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Кузьмин останется в "Рубине"

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин собирается продолжить выступления за казанский клуб.

"Не планирую покидать "Рубин", у меня действующий контракт" - сказал 37-летний футболист.

Стоит отметить, что соглашение Кузьмина с "Рубином" истекает 30 июня текущего года и стороны пока не договорились о его продлении.

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