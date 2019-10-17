Кузнецов прокомментировал уход из "Спартака"

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Кузнецов прокомментировал уход из "Спартака"

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов высказался о своём уходе из московского клуба.

"Дорогие болельщики "Спартака". Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали всё, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведённое вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать "Спартаку" больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперёд, "Спартак"!" - говорится в обращении Кузнецова, опубликованном в инстаграме "красно-белых".

37-летний специалист с июня 2018 года входил в тренерский штаб Олега Кононова сначала в тульском "Арсенале", а затем и в "Спартаке".

После увольнения наставника Кузнецов в одном матче исполнял обязанности главного тренера. Игра завершилась поражением от "Краснодара".

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