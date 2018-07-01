Кузяев, Дзюба и Головин в основе: Черчесов огласил состав сборной России

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Кузяев, Дзюба и Головин в основе: Черчесов огласил состав сборной России

Главный тренер  сборной России Станислав Черчесов огласил состав на матч 1/8 финала Чемпионата Мира против Испании.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Жирков, Зобнин, Кузяев, Самедов, Головин, Дзюба.

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