Кузяев: "Гол "Спартаку" будет одним из памятных в моей карьере"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев доволен своим голом в ворота московского "Спартака". Напомним, что матч 4-го тура РФПЛ между питерцами и "красно-белыми" завершился со счетом 5:1.

"Ощущения от гола в ворота "Спартака“? Забить "Спартаку“ было в кайф. Эмоции невероятные, потому что это действующий чемпион и забить им хотелось особенно. Для меня этот гол будет одним из самых памятных в карьере, тем более при такой поддержке", - приводят слова футболиста российские СМИ.

В текущем сезоне игрок провел 11 матчей в чемпионате России и забил 3 гола.

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