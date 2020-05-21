Кузяев хочет остаться в "Зените"
Будущее полузащитника Далера Кузяева в "Зените" остаётся неопределённым.
По окончании сезона истечёт контракт 27-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" и ранее сообщалось, что россиянин твёрдо намерен продолжить карьеру в Европе.
Однако, согласно данным Bobsoccer, приоритет хавбека - заключение нового соглашения с питерским клубом.
Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 85 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
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