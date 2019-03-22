Кузяев и Головин не полетели на матч с Казахстаном

Сегодня, 22 марта, стало известно, что два основных игрока национальной команды не смогут участвовать в матче квалификации Евро-2020 с Казахстаном.

Александр Головин был удален на матче с Бельгией, поэтому он пропустит матч. А Далер Кузяев пропустит игру из-за травмы. Футболист получил повреждение во вчерашнем матче в Брюселе.

24 марта в Астане пройдет матч между Казахстаном и Россией. Начало - в 17:00 (мск).

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