Кузяев: "Манчини сказал, чтобы я забил гол"

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев рассказал, какие указания он получил от главного тренера своей команды Роберто Манчини перед выходом на поле в игре против "СКА-Хабаровск".

"Манчини просто перед моим выходом на поле попросил постараться, чтобы забить гол. Он сказал слово "марко". Я знаю, что это переводится как "отличиться", - приводит слова 24-летнего хавбека "сине-бело-голубых" Спорт-FM.

Напомним, "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. | soccernews.ru