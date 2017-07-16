Кузяев: "Манчини сказал, чтобы я забил гол"

Теги далер кузяевзенит санкт-петербургска хабаровскроберто манчини

Кузяев: "Манчини сказал, чтобы я забил гол"Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев рассказал, какие указания он получил от главного тренера своей команды Роберто Манчини перед выходом на поле в игре против "СКА-Хабаровск".

"Манчини просто перед моим выходом на поле попросил постараться, чтобы забить гол. Он сказал слово "марко". Я знаю, что это переводится как "отличиться", - приводит слова 24-летнего хавбека "сине-бело-голубых" Спорт-FM.

Напомним, "Зенит" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. | soccernews.ru

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