Кузяев: "Мной интересовался "Лас-Пальмас", но я выбрал "Зенит"

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Кузяев: "Мной интересовался "Лас-Пальмас", но я выбрал "Зенит"Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев высказался о своем несостоявшемся переезде в Европу.

"Были предложения, в том числе из Испании, "Лас-Пальмас" интересовался. Видимо, "Терек" не устроила сумма. Еще был интерес из других российских клубов, но я перешел в "Зенит", чему очень рад", - цитирует 25-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, итальянский журналист Брага высказался о работе Манчини в "Зените"

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