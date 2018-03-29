Кузяев может не сыграть против "Уфы"

Теги далер кузяевзенит санкт-петербург

Кузяев может не сыграть против "Уфы"Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прибыл в Финляндию, где прошел углубление медицинское обследование в клинике, специализирующейся на травмах стопы.

Результатов обследования пока нет, но в клубе считают, что хавбек пропустит матч РФПЛ с "Уфой", который состоится 1 апреля.

Кузяев травмировался на тренировке сборной России.

Читайте: Кузяев покинул расположение сборной России | http://soccernews.ru

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