Кузяев может перейти в "Спартак" или "Локомотив"

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Кузяев может перейти в "Спартак" или "Локомотив"

Московские "Спартак" и "Локомотив" включились в гонку за бывшим полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым.

Футболист хочет найти клуб в Европе, но у него пока не получается это сделать.

Вернуть хавбека готов "Зенит", но переговоры между сторонами ещё не начинались.

Ситуацией, по информации "СЭ", пытаются воспользоваться "Спартак" и "Локомотив". "Красно-белые", в частности, уже сделали Кузяеву предложение - контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Кузяев вернулся в Санкт-Петербург. | http://soccernews.ru
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