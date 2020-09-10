Кузяев может перейти в "Спартак" или "Локомотив"

Московские "Спартак" и "Локомотив" включились в гонку за бывшим полузащитником "Зенита" Далером Кузяевым.

Футболист хочет найти клуб в Европе, но у него пока не получается это сделать.

Вернуть хавбека готов "Зенит", но переговоры между сторонами ещё не начинались.

Ситуацией, по информации "СЭ", пытаются воспользоваться "Спартак" и "Локомотив". "Красно-белые", в частности, уже сделали Кузяеву предложение - контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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