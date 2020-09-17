Кузяев может стать игроком "Аталанты"

"Аталанта" рассматривает возможность подписания бывшего хавбека "Зенита" Далера Кузяева, утверждает "Евро-Футбол".

По информации источника, трансфер 27-летнего россиянина - один из вариантов усиления полузащиты.

Сейчас бергамский клуб занимается изучением финансовых аспектов потенциальной сделки.

Кузяев является свободным агентом. За "Аталанту" уже выступает другой представитель России - Алексей Миранчук.

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