Кузяев может стать игроком "Аталанты"
"Аталанта" рассматривает возможность подписания бывшего хавбека "Зенита" Далера Кузяева, утверждает "Евро-Футбол".
По информации источника, трансфер 27-летнего россиянина - один из вариантов усиления полузащиты.
Сейчас бергамский клуб занимается изучением финансовых аспектов потенциальной сделки.
Кузяев является свободным агентом. За "Аталанту" уже выступает другой представитель России - Алексей Миранчук.
Не пропустите: Алексей Миранчук показал фотографию с командного ужина "Аталанты". | http://soccernews.ru
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