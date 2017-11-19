Кузяев: "Мы рады, что "Зениту" удалось прервать серию неудач"

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Кузяев: "Мы рады, что "Зениту" удалось прервать серию неудач"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу своей команды над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Эмоции положительные. Хотели прервать неудачную серию, рады, что это удалось. Как забил гол? Да я толком не помню. Там была борьба – вышел на ударную позицию, решил пробить в дальний угол. Получился гол. Все отлично", - приводят слова Кузяева российские СМИ.

Благодаря этой победе "Зенит" вновь сократил отставание от лидирующего "Локомотива" до трех очков.

Не пропустите: "Зенит" одержал 200-ю победу на своем поле в чемпионатах России.  http://soccernews.ru

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