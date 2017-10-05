Кузяев: "На тренировках Дзюба пашет как зверь"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев похвалил своего партнёра по команде Артёма Дзюбу.

"На тренировках Артём пашет как зверь, и видно, что он хочет играть. Отношения у Дзюбы с Кокориным прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом" - сказал Кузяев.

Напомним, что 29-летний Дзюба в этом сезоне демонстрирует неубедительную игру - в его активе 16 матчей и всего 1 гол.

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