Кузяев: "На тренировках Дзюба пашет как зверь"

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Кузяев: "На тренировках Дзюба пашет как зверь"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев похвалил своего партнёра по команде Артёма Дзюбу.

"На тренировках Артём пашет как зверь, и видно, что он хочет играть. Отношения у Дзюбы с Кокориным прекрасные, они большие друзья. Постоянно шутят друг над другом" - сказал Кузяев.

Напомним, что 29-летний Дзюба в этом сезоне демонстрирует неубедительную игру - в его активе 16 матчей и всего 1 гол. 

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