Кузяев назвал четыре фильма, которые стоит посмотреть во время карантина

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев рассказал, какие фильмы он рекомендует посмотреть на время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Петербургский клуб в своем аккаунте опубликовал список лент.

"Гладиатор". Фильм я впервые увидел в детстве, и меня очень поразил он своим масштабом, сюжетом. Я его даже несколько раз пересматривал. Рассел Кроу - красавчик.

Фильм "Начало" Кристофера Нолана: оригинальный сюжет, очень все так интересно было. Ди Каприо, да и другие актеры отлично сыграли.

"Легенда № 17", тоже отличный фильм. Один из лучших, наверное, российских фильмов за последнее время. Про нашу хоккейную сборную. Классно сняли, молодцы!

"12 друзей Оушена" - замечательная комедия, нравятся персонажи, диалоги главных героев", - рассказал футболист. .

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России прерван до 31 мая.

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