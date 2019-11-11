Кузяев назвал главную силу сборных России и Бельгии

Полузащитник сборной России Далер Кузяев в преддверии матча девятого тура квалификации Евро-2020 против Бельгии высказался о преимуществах каждой из команд.

"Победить Бельгию реально, но это будет тяжело. Это одна из сильнейших команд в мире, все игроки играют в топовых лигах и клубах. Но при правильной подготовке и настрое шансы у нас есть. По поводу тактики лучше спросить главного тренера, но при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата. Должны показать атакующий футбол.

У Бельгии что ни игрок, то звезда. Могу выделить Азара, который решил исход матча в первой игре. Де Брюйне, Лукаку. Их главная сила - хорошие исполнители, они быстро принимают решения. Показывают скорости другие. Мы это почувствовали на себе, когда играли с ними первый матч. К этому надо стремиться.

Сила сборной России в духе, характере и желании биться на каждом участке поля. И дисциплина. Есть Саша Головин, который набрал очень хорошую форму в "Монако". Есть Артём Дзюба, лидер чемпионата по системе "гол+пас". Он и Лукаку - игроки примерно одного типа, оба габаритные футболисты, и от них будет много зависеть в этой игре. Надеюсь, для Артёма это будет удачный день, он проявит свои лучшие качества и поможет нам одержать победу", - сказал Кузяев.

Напомним, что Россия примет Бельгию в субботу, 16 ноября. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Если россияне выиграют с разницей более 2 голов, то выйдут на первое место в отборочной группе.

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