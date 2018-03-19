Кузяев назвал лучшего игрока чемпионата России

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Кузяев назвал лучшего игрока чемпионата России

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев назвал лучшего игрока чемпионата России на сегодняшний день.

"Лучший игрок РФПЛ прямо сейчас - Саша Кокорин. Он очень много забивает, причём важных голов. Жаль, что он больше не сыграет в этом сезоне. Саша не сторонится черновой работы, выполняет большой объём на поле, помогает в защите" - сказал Кузяев.

Напомним, что на прошлой неделе Кокорин порвал крестообразные связки колена и выбыл из строя, как минимум, на полгода.

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