Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке

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Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке

Полузащитник питерского "Зенита" Далер Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке.

Отвечая на вопросы болельщиков в клубном инстаграме, 26-летний хавбек заявил следующее: "Я считаю, что Андрей Аршавин - лучший российский футболист 21-го века".

Также Кузяев рассказал, чья игра ему нравилась в детстве, и назвал лучшего футболиста в истории.

"Нравились Бергкамп, Анри, Зидан, Роналдиньо. Лучшим игроком в истории футбола, наверное, является Пеле. Я не видел как он играет, но он трижды стал чемпионом мира - это говорит само за себя" - добавил Кузяев.

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