Кузяев: "Не понимаю, почему фанаты оскорбляли Дзюбу, который столько сделал для команды"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после разгромной победы над Сан-Марино (5:0) в рамках отбора Евро-2020 высказался о поведении фанатов команды, оскорбивших Артема Дзюбу.

"Наших болельщиков было больше, чем местных. Мы их слышали. Это было очень приятно и придавало сил. Старались порадовать болельщиков.

Во время матча со стороны болельщиков были оскорбления в адрес Дзюбы? А я ничего такого не слышал. Слышал какие-то выкрики, но не понял, что именно кричали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно. Не понимаю, почему они оскорбляли игрока сборной и капитана, который столько сделал для команды", - сказал Кузяев.

В 10 матчах за сборную России Дзюба забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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