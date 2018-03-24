Кузяев: "Не считаю, что между сборными России и Бразилии - большой разрыв"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал разгромное поражение своей команды национальной команде Бразилии.

"Бразильцы преподали нам мастер-класс. Мы хорошо действовали, компактно оборонялись. Во втором тайме у нас появились разрывы и соперник воспользовался этим. Я не считаю, что между нами и бразильцами - большой разрыв. В матчах с Аргентиной и Испанией мы играли неплохо и добились результата. С бразильцами мы в первом тайме хорошо действовали, здорово выбегали в контратаки. Должны были забивать свои моменты", - цитирует 25-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Камболов покинул расположение сборной России. | soccernews.ru