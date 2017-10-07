Кузяев: "Очень рад, что удалось победить Южную Корею"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Южной Кореей в товарищеском матче.

"Южная Корея - хороший соперник. Не зря они вышли на Чемпионат Мира. Очень рад, что удалось победить. У них выносливые футболисты, которые неплохо комбинировали, делали передачи в одно касание. Мы справились с их атакой. Ребята немного расслабились при 4:0, поэтому пропустили. Но до финального свистка нельзя останавливаться. Неважно, как мы забили - в результате своих действий или автогола соперника. Важно, что нам удалось победить" - сказал Кузяев.

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