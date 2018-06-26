Кузяев: "Опасаемся Испанию"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о предстоящем матче 1/8 финала Чемпионата Мира, в котором его команды сыграет против Испании.

"Не вижу большой разницы в уровне между Испанией и Португалией - одинаково сильные сборные. Конечно, мы опасаемся Испанию - это топ-сборная. Не думаю, что игра будет похожа на нашу товарищескую, когда было 3:3. На Чемпионате Мира будет совсем другая тактика, сюжет игры", - цитирует 25-летнего хавбека sport24.ru.

Напомним, Быстров дал комментарий по матчу сборной России против Уругвая. | soccernews.ru