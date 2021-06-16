Кузяев поделился впечатлениями после матча с Финляндией

Фото: инстаграм Кузяева/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

"Устал. Непростая игра была. В первом тайме хорошо играли, создавали моменты. Но во втором тайме сбавили в темпе, были некоторые сложности.

Здоровье мое не обсуждалось. Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя прекрасно.

Понимаю, какие требования нужны на позиции крайнего защитника. Тренер требует, чтобы я закрывал весь фланг и подключался к атакам. Это непривычная для меня позиция, но должен выполнять требования и установку.

Момент в концовке второго тайма? Первоначально думал ударить в дальний угол. Но не хватило силы удара. К сожалению, не забил.

Слегка давит, когда не реализуешь моменты. Но ребята молодцы, что не сдавались", — сказал Кузяев в эфире "Матч Тв".

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