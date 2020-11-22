Кузяев подвел итоги матча "Зенита" с "Ахматом"
Хавбек "Зенита" Далер Кузяев высказался по поводу ничьей в матче 15-го тура против "Ахмата" (2:2).
"Тяжелая игра, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. "Ахмат" бьется на все 100 процентов.
Эпизод с пенальти? Очень спорный момент. Как мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи.
Чувствую, что постепенно набираю форму. Но считаю, что кондиции еще не оптимальные. Не могу сказать, что та пауза пошла мне на пользу в этом смысле. Но очень рад, что играю сейчас и играю в "Зените". Стараюсь получать удовольствие от футбола", - передает слова Кузяева "Матч ТВ".
После 15 туров РПЛ "Зенит" занимает 2 место в турнирной таблице.
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